Суддя з окупованої Луганщини отримав понад 1,8 млн грн після втрати повноважень

Прокурори Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо судді одного із судів Луганської області та адвоката.

Слідство встановило, що суддя ще у 2020 році не виконав указ президента про відрядження до іншого суду й залишився на тимчасово окупованій території Луганської області. Він добровільно отримав громадянство Росії та приховав це від українських органів влади. Попри втрату повноважень, у 2020–2022 роках він продовжував незаконно отримувати суддівську винагороду. Сума безпідставно виплачених коштів перевищила 1,8 млн грн.

У 2022 році прокурори повідомили про це територіальне управління Державної судової адміністрації, після чого виплати припинили. Також проінформували Вищу раду правосуддя, яка підтвердила припинення повноважень судді з моменту набуття ним громадянства РФ. Цю позицію згодом підтвердили суди, зокрема Верховний Суд і його Велика Палата, вказавши, що повноваження припинилися автоматично відповідно до Конституції України.

Під час розслідування правоохоронці задокументували співпрацю судді з представниками російських спецслужб та окупаційними адміністраціями. За даними слідства, він передавав персональні дані громадян України — суддів, військовослужбовців ЗСУ та співробітників СБУ. Цю інформацію могли використовувати для вербування, тиску та підривної діяльності.

Слідство також встановило, що адвокат, знаючи про збройну агресію РФ, добровільно співпрацював зі спецслужбами держави-агресора. Він передавав електронними каналами персональні дані українських військових і погодився обійняти посаду судді у незаконно створеному «Сватівському районному суді ЛНР», сприяючи функціонуванню окупаційної судової системи.

За ініціативою прокурорів адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності та позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

Дії судді інкримінують за ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 111 КК України, адвоката — за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України. Розслідування проводили у формі спеціального досудового розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.