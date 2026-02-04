Атлети у погонах Росії прагнуть виступати на міжнародних аренах

Українська розвідка спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднила на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» дані про 15 російських спортсменів, які підтримують війну проти України або пов’язані із силовими структурами РФ, але водночас претендують на участь у міжнародних змаганнях.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони. Йдеться про чинних військовослужбовців Росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії РФ та товариства «Динамо». За даними розвідки, ці структури напряму пов’язані з російськими силовими органами, а їхні представники відвідували тимчасово окуповані території України та фактично репрезентують збройні формування РФ на міжнародних спортивних майданчиках.

У ГУР наголошують, що підрозділи Росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України. ЦСКА, за інформацією розвідки, на постійній основі забезпечує російських військових технікою, FPV-дронами та генераторами, займається мілітаризованим «вихованням» молоді й просуває воєнні наративи за кордоном. Спортивні клуби «Динамо» традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ і держбезпеки РФ.

Серед фігурантів списку — ковзанярка Алєксандра Саютіна, лижниці Дар’я Нєпряєва та Савєлій Коростельов. Вони є членами збірних РФ, відвідували окупований Крим і, за даними української сторони, отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Ігри 2026 року. Також у переліку — Андрєй Канчельскіс, головний тренер брянського футбольного клубу «Динамо», який проводить заходи на тимчасово окупованих територіях, та Юрій Бородавко разом з іншими лижниками збірної РФ, яких називають діючими військовослужбовцями Росгвардії та представниками ЦСКА і «Динамо».

У розвідці заявляють, що Росія системно використовує міжнародний спорт як інструмент «м’якої сили» для поширення пропаганди, виправдання агресії та спроб легалізувати окупацію українських територій. Там наполягають, що такі спортсмени не повинні допускатися до міжнародних стартів навіть у «нейтральному» статусі.

Окремо повідомляється, що 30 січня ГУР у співпраці з Центром протидії дезінформації оприлюднили у розділі «Рупори Кремля» дані про п’ятьох російських публічних діячів, які підтримують війну проти України, зокрема телеведучого Лєоніда Якубовича та поета Ілью Рєзніка.