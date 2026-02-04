Харківський напрямок: 376-та місія на фронт фонду «Надія», Валерія Дубіля та Миколи Томенка

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» здійснила 376-ту гуманітарну місію на фронт. Цього разу допомогу доставили на Харківський напрямок — у Чугуїв, Ізюм та Вовчанськ, де українські підрозділи щодня працюють у надзвичайно складних умовах постійних обстрілів, дефіциту електропостачання та високих бойових ризиків. Місія відбулася за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля, партнерів фонду Антона Бахура та Романа Хохлова.

Вже традиційно до волонтерської поїздки долучилися Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» і колектив Національної академії СБУ (ректор Андрій Черняк).



«Сьогодні Збройні Сили України — це єдиний гарант суверенітету та незалежності не лише нашої Держави, а й всієї Європи. Тож мусимо щоденно матеріально і світоглядно підставляти своє плече нашим воїнам-героям», — наголосив під час зустрічі з військовими Микола Томенко.

Під час місії допомогу отримали підрозділи, які виконують бойові завдання на передовій. Зокрема, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 61-ша окрема механізована Степова бригада, 116-та окрема механізована бригада та її підрозділ безпілотних систем, а також 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука «Рубіж» Національної гвардії України. Військовим передали генератори, "ковдри життя", зимові сітки, гігієнічні набори, зарядні станції та системи супутникового звʼязку Starlink, які забезпечують автономне живлення, стабільний звʼязок на позиціях, координацію між підрозділами та можливість оперативно викликати евакуацію.



Окрему медичну допомогу отримала Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Підрозділу передали апарат для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, який дозволяє проводити безперервну реанімацію та звільняє руки медиків у критичні хвилини, коли рахунок іде на секунди. Це обладнання було передано за підтримки родини Герег та компанії «Епіцентр».



«Ми працюємо там, де допомога потрібна негайно. Світло, звʼязок і медичне обладнання на передовій — це питання збереження життів наших хлопців. Наше завдання — щоб військові та медики мали все необхідне для порятунку людей і виконання бойових завдань», — наголосив Валерій Дубіль.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно працює на фронті з перших місяців повномасштабної війни, забезпечуючи військові підрозділи та фронтову медицину критично важливим обладнанням. Місія фонду залишається незмінною — рятувати життя та підтримувати тих, хто захищає Україну. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.