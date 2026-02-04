На Поділлі в снігу насмерть замерз 9-річний хлопчик, якого сусід напоїв алкоголем

У Хмельницькій області від переохолодження помер 9-річний хлопчик, який перед цим вживав алкоголь зі своїм 55-річним сусідом.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, 55-річний чоловік підтримував дружні стосунки з 9-річним сусідським хлопчиком. У січні 2026 року в його будинку вони разом випили пляшку алкоголю. Після чого чоловік сказав дитині йти додому. Дорогою дезорієнтований хлопчик заблукав, забрів у сніговий замет, упав, знепритомнів і загинув від переохолодження.

У прокуратурі повідомили, що хлопчика знайшли після того, як мати забила на сполох, що дитина не повернулася ввечері додому. Поліція Хмельниччини уточнила, що інцидент стався у Красилівській громаді.

Чоловіку, який напоїв дитину алкоголем, повідомлено про підозру за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Він перебуває під вартою.

На цей час правоохоронці вивчають обставини належного виконання обов’язків матір’ю дитини. Досудове розслідування здійснює Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області.