﻿
Здоров'я

Дослідження виявило вік - "точку неповернення" у старінні людини

Нове дослідження канадських науковців показує, що старіння є значно складнішим процесом, ніж просто поступовий спад сил. Воно виявило критичний вік, після якого здатність тіла відновлюватися різко падає, а ризики для здоров’я стрімко зростають.

Науковці з Університету Далхаузі, очолювані фізиком Ґленом Прідгемом, встановили, що приблизно у 75-річному віці людський організм переходить критичну межу, "точку неповернення". Після цього моменту здатність відновлюватись після хвороб або травм стрімко падає, а ризик смерті суттєво збільшується, повідомляє ScienceAlert.

Дослідники розглядали старіння як баланс між накопиченням пошкоджень і здатністю тіла їх долати. Коли цей баланс остаточно порушується, людина переходить у стан крихкості.

У своїй роботі, опублікованій на arXiv, команда використовувала Індекс крихкості (Frailty Index) — показник, що ґрунтується на кількості хронічних хвороб та ускладнень. Науковці проаналізували дані з двох великих довгострокових досліджень (Health and Retirement Study у США та English Longitudinal Study of Ageing у Великій Британії), охопивши понад 12 тисяч людей та понад 65 тисяч медичних візитів.

Модель показала, що з віком як кількість проблем зі здоров’ям, так і час на їх подолання невпинно зростають. Однак, приблизно у віці 73-76 років організм перестає встигати відновлюватися з тією самою швидкістю, з якою виникають нові недуги. Після цього моменту індекс крихкості зростає значно швидше, що прямо пов'язано з різким збільшенням ризику смерті.

Попередні дослідження вже вказували на "стрибки" прискореного старіння у 44 і 60 років, а також на ключову зміну в роботі органів у 50 років. Нове ж дослідження додає ще одну важливу ланку – життєвий період, коли резерви стійкості організму вичерпуються.

Хоча старіння є неминучим, науковці пропонують способи пом’якшити його вплив на якість життя:

  • Зменшення стресових факторів до досягнення 75 років може суттєво сповільнити накопичення проблем зі здоров’ям.

  • Покращення базового стану здоров’я перед тим, як буде досягнуто переломний момент, дає кращий ефект, ніж спроби подовжувати період погіршення після нього.

 Автор: Галина Роюк

старіннявікхронічні хвороби
Популярнi статтi