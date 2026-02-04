Генндиректор Укрпошти Ігор Смілянський опинився в центрі гучного скандалу

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський опинився в центрі гучного скандалу через свою манеру спілкування з користувачами соцмереж. Приводом для конфлікту стало обговорення нового логотипа компанії, вартість якого, за словами коментаторів, сягнула 600 тисяч гривень.

Суть конфлікту

Після презентації оновленого брендингу користувачі розкритикували доцільність таких витрат під час війни. Зокрема, підіймалися питання незадовільного стану відділень, де «сиплеться побілка», та невідповідності дорогих дизайнерських рішень реальному сервісу. Деякі коментатори прямо натякнули на можливе розкрадання коштів.

Реакція Смілянського

Замість стриманих офіційних роз'яснень, очільник держкомпанії перейшов на особисті образи. У відповідь на звинувачення в корупції Смілянський написав:

«Ну якщо ми крадемо, то Ви повія. В мене стільки ж доказів, скільки у Вас... Тож ми крадії, ви повія. 1-1».

Іншій користувачці, яка іронічно запитала, як новий логотип допоможе відділенням, де продають туалетний папір та обвалюється стеля, гендиректор відповів сарказмом. Він заявив, що тепер купувати папір можна буде з «естетичним задоволенням», а побілка, що сиплеться, — це нібито «обов’язкова програма для створення ефекту снігу».

Наразі офіційних коментарів від пресслужби «Укрпошти» щодо етичності висловлювань керівника не надходило. Проте така риторика викликала чергову хвилю обурення серед громадськості, де поведінку посадовця називають неприпустимою для державного службовця такого рівня.