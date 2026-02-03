«Салюти» для Рютте: як і чому росіяни множать на нуль готовність до миру

У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО прибув з неанонсованим візитом до Києва, де його «гостинно» зустріла країна-агресорка масованими обстрілами. Чому очільник Альянсу вирішив саме зараз здійснити цю поїздку і про що свідчить у даному контексті тактика Москви – далі в матеріалі ForUA .

Про те, що до Києва 3 лютого завітав колишній прем’єр Нідерландів і діючий генсек НАТО Марк Рютте повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави оприлюднив у соцмережах відео з Майдану незалежності, де він разом з паном Рютте вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць. Окрім того, очільник Північноатлантичного Альянсу виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

Зазначимо, що Рютте прибув до України після того, як вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні. Це сталося на тлі того, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву та інших містах протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

Марк Рютте, виступаючи перед депутатським корпусом ВР наголосив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, мовляв, у Кремлі не налаштовані на реальні мирні переговори. Згадавши про триваючий переговорний процес за участі України, США та РФ, він додав: «Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати – як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру».

Також Марк Рютте наголосив, що друзі України, так само як самі українці, «не хотіли би другого Будапештського меморандуму чи ще одного «Мінська». «НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека, ваш мир – це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим», – акцентував він.

У своєму виступі під скляним куполом на Грушевського генсек НАТО також нагадав про те, що 90% ракет для вітчизняної ППО надійшло через програму PURL, що передбачає купівлю американської зброї для України коштом інших союзників Альянсу.

«З моніторингових пабліків було видно, як росіяни готуються до приїзду генсека НАТО Рютте до Києва. Ну, і, відповідно, до перемовин України, США та РФ 4-5 лютого в Абу-Дабі. Хоча кого вони намагаються обдурити? Очевидно, що поки економіка Росії не ляже, доти Москва намагатиметься виторговувати собі місце за столом, де розподіляють сфери впливу.

Ця стратегічна мета Кремлем досі не переглянута. Тут рецепт простий: треба, щоб вони нарешті почали думати про власне виживання, а не про космічні плани з поневолення Європи. Півзаходів, як показують два десятки санкційних пакетів, досі недостатньо. Нафта знову росте в ціні, і хоч обʼєми продажів з Росії падають, цих грошей все ще достатньо, щоб протягом року-двох воювати у приблизно такому ж темпі. Але питання часу для Росії важливе, як і для нас. Бо можна витратити все, добитися загарбання Донецької області — і на порозі впасти в десятилітню кризу. Але вони вперто намагаються через війну в Україні відновити велич колишнього СРСР. Путіну, схоже, просто начхати на витрати «СВО», бо він вірує у свою удачу і зірку Трампа, який не дасть аж геть гепнутися Росії в яму. Бо злиденна Росія створить додаткові ризики — готова буде на все, аби її рятували. І тоді цим хтось напевне виявиться Китай. От і грає з Трампом у різні рольові бізнесові ігри. Колись помічник Путіна Владислав Сурков казав: нам головне в погоні за успіхом не надірватися. Щиро бажаю їм разом луснути від гіперболізованої величі самих себе. А ще — від провалу «історичної місії», яку Путін вигадав ще у 2007-му - фактичне повернення до Варшавського договору. Найближчі дні будуть критичні для нас емоційно. Але і це ми пройдемо. Треба встояти. Бажаю нашій делегації в Абу-Дабі успіху», - коментує перипетії і значення поточного моменту голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

До речі, якщо говорити про перемовну групу то у вівторок, 3 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що роботу української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде скореговано через новий удар країни-агресорки по вітчизняній енергетиці.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», - наголосив глава держави.

Окремо він підкреслив, що це був цілеспрямований удар РФ проти енергетики, із застосуванням великої кількості балістики. За словами Зеленського, фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а з тим, аби просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури сягає мінус 20 за Цельсієм.

Тим часом британська газета Financial Times з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що Україна погодила із західними партнерами проєкт гарантій безпеки, який в тому числі передбачає військову відповідь «коаліції охочих» у разі порушення миру з боку Росії. Співрозмовники видання розповідають, що цей план обговорювався під час кількох зустрічей українських, американських та європейських чиновників у січні в столиці ОАЕ. Він також стане предметом обговорення на тристоронніх американсько-українсько-російських переговорах, які мають відбутися в Абу-Дабі у середу та четвер, йдеться в публікації.

За даними FT, сценарій відповіді західних союзників буде наступним. По-перше, реакція настане протягом доби. Вона має передбачати дипломатичне попередження від Заходу та дії Збройних сил України (ЗСУ) для припинення порушення. Якщо воєнні дії продовжаться і після цього, має розпочатися друга фаза відповіді. У ній мають брати участь сили так званої «коаліції охочих», тобто групи західних союзників України, які готові відправити до нашої з вами держави свої війська.

По-друге, у разі, якщо порушення виллється в розширену атаку, через 72 години після початку загострення має бути скоординована відповідь західних сил за участю армії США.

Між тим, у публікації не уточнюється, якою саме має стати військова відповідь західних союзників і чи передбачає вона пряме військове протистояння з російськими військами. Водночас генсек НАТО Марк Рютте, виступаючи, як зазначалося вище, в українському парламенті 3 лютого, заявив про наступний алгоритм дій: «США, Європа і Канада погодилися надати гарантії безпеки (для України – Ред.). Як тільки буде досягнуто мирної угоди - одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі і підтримка на морі».

Щоправда, конкретних доказів таким заявам Рютте не навів. А реакція Трампа лише демонструє, що Росію критикувати він збирається. Речниця президента США Керолайн Левітт переказала свою розмову з ним. «Так, я говорила про це з президентом (Трампом — Ред.) сьогодні вранці, і він, на жаль, не здивувався. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну», — сказала Лівітт.