Енергетичний терор у -25°C: понад 10 об'єктів під ударом, Лівий берег Києва та Харків замерзають

Нічна масована атака РФ 3 лютого 2026 року призвела до критичної ситуації в енергосистемі України. Під прицільним вогнем опинилися теплоелектроцентралі та ключові підстанції, що забезпечують теплом і світлом найбільші міста країни. Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про масштабні руйнування, які змушують енергетиків працювати на межі можливостей у люті морози.

Географія руйнувань та стан мереж

За словами члена профільного комітету ВР, ворог атакував понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Основний удар припав на генерацію та вузли розподілу:

  • Київ та область: Уражено об'єкти, що забезпечують передачу енергії з атомних станцій до столиці. На Лівобережжі (зокрема, у Дарницькому та Деснянському районах) діють аварійні графіки відключень.

  • Харків: Пряме влучання в ТЕЦ спричинило загрозу розмороження систем. Міська влада вимушена зливати теплоносій у сотнях будинків.

  • Дніпро, Одеса, Суми: Зафіксовано суттєві пошкодження місцевих ТЕЦ та об'єктів «Укренерго». В Одесі понад 50 тисяч людей залишилися без живлення.

Тисячі будинків без тепла у рекордні морози

Найбільш критичною є ситуація з теплопостачанням. На тлі температури повітря, яка подекуди опустилася до -25°C, тисячі родин опинилися в крижаних квартирах:

  • У Києві без опалення залишилося понад 1100 багатоповерхівок, переважно на Лівому березі.

  • У Харкові під загрозою замерзання опинилися 820 будинків.

«На вулиці зараз неможливо перебувати довго, а енергетикам доводиться вручну демонтувати згоріле обладнання. Це унікальні операції, які проводяться в надскладних умовах, щоб врятувати міста від повного замерзання», — підкреслив Сергій Нагорняк.

Виклики відновлення

Депутат наголосив, що швидке відновлення ускладнюється дефіцитом специфічного обладнання та погодними умовами. Російські терористи свідомо обрали час для атаки, коли навантаження на мережу є максимальним.

Регіон Основні наслідки Статус мереж
Київ (Лівий берег) > 1000 будинків без тепла, пожежі в забудовах Аварійні відключення
Харків Загроза розмороження 820 будинків Критичний стан ТЕЦ
Одеса Знеструмлено 50 тис. споживачів Робота на генераторах
Дніпро/Вінниця Пошкодження вузлів «Укренерго» Погодинні графіки
Автор: Галина Роюк

