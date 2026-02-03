Енергетичний терор у -25°C: понад 10 об'єктів під ударом, Лівий берег Києва та Харків замерзають

Нічна масована атака РФ 3 лютого 2026 року призвела до критичної ситуації в енергосистемі України. Під прицільним вогнем опинилися теплоелектроцентралі та ключові підстанції, що забезпечують теплом і світлом найбільші міста країни. Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про масштабні руйнування, які змушують енергетиків працювати на межі можливостей у люті морози.
Географія руйнувань та стан мереж
За словами члена профільного комітету ВР, ворог атакував понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Основний удар припав на генерацію та вузли розподілу:
-
Київ та область: Уражено об'єкти, що забезпечують передачу енергії з атомних станцій до столиці. На Лівобережжі (зокрема, у Дарницькому та Деснянському районах) діють аварійні графіки відключень.
-
Харків: Пряме влучання в ТЕЦ спричинило загрозу розмороження систем. Міська влада вимушена зливати теплоносій у сотнях будинків.
-
Дніпро, Одеса, Суми: Зафіксовано суттєві пошкодження місцевих ТЕЦ та об'єктів «Укренерго». В Одесі понад 50 тисяч людей залишилися без живлення.
Тисячі будинків без тепла у рекордні морози
Найбільш критичною є ситуація з теплопостачанням. На тлі температури повітря, яка подекуди опустилася до -25°C, тисячі родин опинилися в крижаних квартирах:
-
У Києві без опалення залишилося понад 1100 багатоповерхівок, переважно на Лівому березі.
-
У Харкові під загрозою замерзання опинилися 820 будинків.
«На вулиці зараз неможливо перебувати довго, а енергетикам доводиться вручну демонтувати згоріле обладнання. Це унікальні операції, які проводяться в надскладних умовах, щоб врятувати міста від повного замерзання», — підкреслив Сергій Нагорняк.
Виклики відновлення
Депутат наголосив, що швидке відновлення ускладнюється дефіцитом специфічного обладнання та погодними умовами. Російські терористи свідомо обрали час для атаки, коли навантаження на мережу є максимальним.
|Регіон
|Основні наслідки
|Статус мереж
|Київ (Лівий берег)
|> 1000 будинків без тепла, пожежі в забудовах
|Аварійні відключення
|Харків
|Загроза розмороження 820 будинків
|Критичний стан ТЕЦ
|Одеса
|Знеструмлено 50 тис. споживачів
|Робота на генераторах
|Дніпро/Вінниця
|Пошкодження вузлів «Укренерго»
|Погодинні графіки