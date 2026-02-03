Кількість біженців, які виїхали з Німеччини, зросла у 2025 році, – DW

У 2025 році 16 576 біженців скористалися можливістю повернутися на батьківщину або переїхати до іншої країни за підтримки Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що німецький уряд покриває вартість перельоту та надає так званий "стартовий пакет": 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину для тих, хто отримав тимчасовий притулок і повертається до країни свого походження або до третіх держав.

Для порівняння, у 2024 році фінансову підтримку добровільного виїзду отримали 10,4 тисячі прохачів притулку, а у 2023-му – 10,8 тисячі. Найчастіше біженці поверталися до Сирії та Туреччини.

З 1 січня 2025 року BAMF поновило фінансування добровільного повернення до Сирії. Раніше програма була призупинена через триваючу громадянську війну в країні.

До кінця грудня 2025 року 5976 осіб подали заявки на виїзд до Сирії, з них 3678 сирійців уже скористалися програмою та повернулися на батьківщину.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців визначило обсяг фінансування для допомоги українцям у 2026 році в розмірі $614 млн, що свідчить про скорочення бюджету на 23,6% порівняно з попереднім роком. Організація констатує погіршення гуманітарної ситуації через інтенсифікацію бойових дій та масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.