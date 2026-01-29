У разі відмови США від підтримки України, критичного нічого не станеться, – Financial Times

Збереження підтримки США залишалося одним із головних пріоритетів європейських лідерів протягом року після повернення Дональда Трампа до влади.

Як зазначає Financial Times, у разі відмови США від підтримки України це завдало б серйозного удару по виснаженій українській армії та надало б президенту РФ Володимиру Путіну додатковий стимул для досягнення його максималістських цілей — підкорення України.

Водночас видання наголошує, що наслідки такого сценарію не були б настільки критичними, як у 2025 році, коли адміністрація Трампа тимчасово призупинила обмін розвідувальною інформацією та поставки озброєння. Українські та європейські чиновники зазначають, що інші союзники підключилися до підтримки Києва власними ресурсами.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон цього місяця повідомив, що Париж тепер надає Україні близько двох третин розвідувальної інформації. За словами західного посадовця, залежність України від американської розвідки може суттєво зменшитися протягом кількох місяців.

Незважаючи на це, Україна й надалі гостро потребує американського озброєння, особливо для протиповітряної оборони. Однак активне використання безпілотників у війні та швидке розширення власного виробництва озброєнь, яке наразі покриває близько 60% потреб, значно зменшили її залежність від зовнішніх постачань.

Навіть у сфері протиповітряної оборони з’являються альтернативи. За даними Financial Times, цього року Україна має отримати першу з кількох нових франко-італійських систем дальньої дії SAMP/T NG, які, за заявами Франції, перевершують за характеристиками американські комплекси Patriot, хоча поки що не пройшли бойові випробування.