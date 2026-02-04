"Файли Епштейна": Герцогиня Йоркська листувалася з фінансистом під час його ув’язнення

Колишня герцогиня Йоркська Сара Фергюсон підтримувала листування з Джеффрі Епштейном у період, коли він перебував у в’язниці за схиляння неповнолітньої до сексуальних дій. Про це йдеться в документах з останнього пакета матеріалів, оприлюдненого Міністерством юстиції США, пише ВВС.

Електронні листи стосуються бізнес-проєкту Фергюсон Mothers Army. У листуванні вона зверталася до Епштейна по поради щодо запуску компанії та її комерціалізації.

Епштейна звільнили з в’язниці 22 липня 2009 року після того, як він відбув 13 місяців із призначених 18. В одному з електронних листів, датованому 14 червня 2009 року, від особи на ім’я Сара зазначено:

“Мені потрібно запитати тебе, як мені почати компанію The Mothers Army, щоб вона стала комерційною. Як це зробити? Чи можеш ти мені допомогти?”

У листі від 26 червня 2009 року Сара знову звертається до Епштейна: “Я жива… так, я справді була у першої леді, і їй дуже сподобалася Mothers Army. Я подзвоню тобі пізніше. Люблю тебе”.

Компанія Mothers Army, яку позиціонували як ініціативу “для посилення голосів матерів у всьому світі”, зареєстрована у британському реєстрі Companies House на ім’я Сари Маргарет Фергюсон. Юридичною адресою вказано Royal Lodge у Віндзорському парку.

У листі 2011 року, адресованому “Ferg”, Епштейн писав:

“Звісно, ти можеш мати Mothers Army – вона завжди була для тебе. Я не впевнений, як саме оформити передачу, але будь певна – вона повністю твоя. Я з’ясую, як це зробити. Ми просто хочемо бути обережними, щоб не було жодних негативних наслідків від транзакції між тобою і мною”.

Опубліковані документи також свідчать про тісні особисті контакти між Фергюсон та Епштейном після його звільнення. Зокрема, вони планували зустріч у його будинку вже через п’ять днів після виходу з в’язниці.

BBC News відстежила ланцюжок електронного листування між Сарою, Епштейном та його помічниками. В одному з листів між Епштейном і асистентом, чиє ім’я та адресу електронної пошти заретушовано, йдеться про організацію перельоту для Сари Фергюсон та двох асистентів. У листі зазначено, що вона планувала вилетіти з Лондона до Маямі в неділю, зустрітися з Епштейном у понеділок, після чого летіти до Нью-Йорка та повернутися до Лондона.

24 липня 2009 року в іншому листуванні між Епштейном і його особистою асистенткою Леслі Ґрофф йдеться, що вона контактувала з “асистентом герцогині”. Ґрофф підтвердила придбання квитків British Airways на загальну суму $14 080,10, а Епштейн написав, що схвалює покупку.

Окремі електронні листи свідчать, що 27 липня 2009 року в будинку Епштейна в Палм-Біч відбулася обідня зустріч. Сара запитувала: “За якою адресою нам приїхати. Це буду я, Беатріс і Євгенія”.

Епштейн відповів, вказавши адресу: 358 El Brillo.

На той момент принцесі Євгенії було 19 років, а принцесі Беатріс – 21.

У листуванні Епштейн також пропонував організувати трансфер, однак отримав відповідь: “Ні, дякую. Я змусила Філіпа дати нам свою машину і запасну – для поліціянта”.

Він також запропонував обід, зокрема “овочеву лазанью або будь-що інше – шеф-кухар тут, із Парижа”. У відповідь Сара написала: “Не можу дочекатися зустрічі”.

Після звільнення з в’язниці Епштейн перебував під домашнім арештом у справі сексуального насильства над дітьми. Цей режим завершився влітку 2010 року. Документи вказують, що у 2009 році між Фергюсон та Епштейном відбулося щонайменше ще три зустрічі.

Продовження контактів колишньої герцогині Йоркської з Епштейном після його засудження призвело до того, що низка благодійних організацій минулого року припинила з нею співпрацю. У понеділок увечері, 2 лютого, благодійна організація Фергюсон Sarah’s Trust оголосила про закриття “на невизначений термін”.

Останній пакет матеріалів у справі Епштейна також містить фотографії колишнього чоловіка Фергюсон – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, – а також інші чутливі для родини подробиці. В одному з листів Фергюсон вітає Епштейна з народженням “хлопчика”, а в іншому звинувачує його в тому, що він підтримував із нею стосунки “лише для того, щоб дістатися до Ендрю”.

Ще один лист, надісланий із заретушованої адреси, імовірно стосується особистого життя принцеси Євгенії та містить згадку про її повернення з “сексуальних вихідних”.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор послідовно і рішуче заперечує будь-які правопорушення.