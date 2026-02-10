"Файли Епштейна": Шведська принцеса Софія підтвердила, що мала кілька зустрічей з фінансистом

Колишня модель і принцеса Швеції Софія підтвердила, що у минулому мала кілька зустрічей із засудженим американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це вона заявила шведському виданню Aftonbladet.

За словами принцеси, знайомство відбулося під час світських подій у молодості. Вона зазначила, що йшлося лише про короткі контакти на публічних заходах — зокрема у ресторані та на кінопоказі разом з іншими гостями. Після оприлюднення деталей злочинів Епштейна Софія заявила, що вдячна за відсутність подальших зв’язків із ним.

Заява пролунала після публікацій у шведських медіа про листування між Епштейном і шведською фінансисткою Барброю Енбом, яку називають наставницею Софії. У королівському дворі раніше підтверджували, що принцеса була з ним знайома. Згідно з оприлюдненими листами, саме Енбом на початку 2000-х років познайомила тодішню модель Софію Хеллквіст з американським фінансистом.

У переписці згадувалися пропозиції зустрічей у США та можливість вступу до акторської школи, однак, за свідченнями близького оточення принцеси, ці плани не були реалізовані через візові труднощі, а запрошення не приймалися.

ForUA нагадує, Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році за злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх. У 2019 році йому висунули нові обвинувачення у торгівлі людьми. Того ж року його знову затримали, а згодом він помер у слідчому ізоляторі. Після цього у США тривало оприлюднення матеріалів справи, що містили імена відомих осіб із його оточення.