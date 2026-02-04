Трамп зірвався на журналістку після згадки про Епштейна

Президент США Дональд Трамп вступив у конфлікт з журналісткою CNN Кейтлан Коллінз після її запитання про Джеффрі Епштейна та людей, які вважають, що не отримали справедливости.

Інцидент стався 3 лютого під час спілкування президента з пресою. Коллінз запитала: «Що б ви сказали постраждалим, які відчувають, що не отримали справедливости…». У відповідь Трамп перебив її та заявив, що вона «найгірша журналістка».

«У CNN немає рейтингів через таких людей, як ви», — сказав він.

Після цього президент звернувся до інших представників медіа в залі та додав, маючи на увазі Коллінз: «Ви знаєте, що вона молода жінка». Згодом він продовжив: «Я не думаю, що коли-небудь бачив вашу посмішку. Я знаю вас 10 років, і я не думаю, що коли-небудь бачив посмішку на вашому обличчі».

Коллінз у відповідь наголосила, що її запитання стосується жертв Джеффрі Епштейна, однак Трамп знову її перебив.

«Знаєте, чому ви не посміхаєтесь? Тому що ви знаєте, що не говорите правду. Ви дуже нещасна організація, і їм повинно бути соромно за вас», — сказав він, маючи на увазі телеканал.

У коментарі Newsweek представник CNN виступив на захист журналістки. У заяві йдеться, що Кейтлан Коллінз є «виключною журналісткою, яка щодня зі справжньою глибиною та наполегливістю повідомляє новини з Білого дому та місць подій», а її роботі «довіряють глядачі по всьому світу».