﻿
Полiтика

Зеленський розповів, що будуть обговорювати в Абу–Дабі Україна, РФ та США

Зеленський розповів, що будуть обговорювати в Абу–Дабі Україна, РФ та США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 4-5 лютого сторони зосередяться на обговоренні того, з чим приїде російська делегація. Також Україна готова підтримати будь-які кроки з деескалації.

Про це він сказав під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, передає "Укрінформ".

"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком. І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони", - розповів Зеленський.

Він пояснив, що буде на постійному зв’язку з українською делегацією.

"Ми домовились з нашою командою, що я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються. Почуємо, що вони (росіяни – ред.) привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона", - додав Зеленський. 

Раніше президент повідомив, що після російського удару по енергетиці України робота української переговорної команди буде скорегована.

ForUA нагадує, що 2 лютого переговорна група України вирушила до Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) для проведення нового раунду тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії. Вони заплановані на 4 та 5 лютого. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тристоронні переговориВолодимир Зеленськийвійна в УкраїніАбу-ДабіСША-Росія-Україна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Ляпас Альянсу та приниження Трампа»: нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО
Енергетика 03.02.2026 15:14:17
«Ляпас Альянсу та приниження Трампа»: нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО
Читати
ТОП-10 найдорожчих міст світу
Рейтинги 03.02.2026 14:52:25
ТОП-10 найдорожчих міст світу
Читати
Вітаміни, що вбивають: медики з'ясували, які популярні добавки провокують рак легенів
Здоров'я 03.02.2026 14:32:15
Вітаміни, що вбивають: медики з'ясували, які популярні добавки провокують рак легенів
Читати

Популярнi статтi