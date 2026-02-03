Зеленський розповів, що будуть обговорювати в Абу–Дабі Україна, РФ та США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 4-5 лютого сторони зосередяться на обговоренні того, з чим приїде російська делегація. Також Україна готова підтримати будь-які кроки з деескалації.

Про це він сказав під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, передає "Укрінформ".

"Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком. І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони", - розповів Зеленський.

Він пояснив, що буде на постійному зв’язку з українською делегацією.

"Ми домовились з нашою командою, що я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються. Почуємо, що вони (росіяни – ред.) привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона", - додав Зеленський.

Раніше президент повідомив, що після російського удару по енергетиці України робота української переговорної команди буде скорегована.

ForUA нагадує, що 2 лютого переговорна група України вирушила до Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) для проведення нового раунду тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії. Вони заплановані на 4 та 5 лютого.