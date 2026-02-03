Україна отримає мобільні зенітні комплекси Tridon у межах шведсько-данської ініціативи

Швеція та Данія домовилися про спільну закупівлю і передачу Україні мобільних зенітних артилерійських систем Tridon Mk2 для зміцнення протиповітряної оборони. Про це у вівторок повідомили міністр оборони Швеції Поль Йонсон і його данський колега Троельс Лунд Поульсен.

Уряд Швеції з посиланням на Міноборони заявив, що залучення інших країн до співфінансування шведського виробництва дозволить збільшити обсяги випуску, зменшити витрати та розширити виробничі потужності. Завдяки цьому Україна зможе швидше отримати більшу кількість озброєння.

За словами Йонсона, спільна передача Tridon з боку Швеції та, відтепер, Данії має велике значення. Він наголосив, що така модель закупівель не лише посилює можливості України на полі бою завдяки більшій кількості техніки, а й зміцнює безпеку постачань у самій Швеції, країнах Північної Європи та Європі загалом.

Міністр оборони Данії Поульсен підкреслив, що проєкт реалізується у критичний період, коли російські повітряні удари взимку завдають суттєвого впливу на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, внесок Данії допоможе посилити українські спроможності ППО саме тоді, коли атаки по цивільній інфраструктурі серйозно впливають на енергопостачання. Він додав, що продовження масштабної військової допомоги залишається вирішальним для здатності України протистояти агресору та продовжувати боротьбу за свободу.

Tridon Mk2 — це нова мобільна зенітна артилерійська система шведського виробництва на базі модернізованої 40-мм гармати Bofors, яка перебуває на озброєнні понад 90 років. Установка монтується на шасі позашляхової вантажівки Scania, але може інтегруватися й на інші платформи, зокрема гусеничні. Система призначена для ураження дронів, крилатих ракет, гелікоптерів, штурмової авіації, а також може використовуватися для безпосередньої вогневої підтримки проти наземних цілей.

Комплекси для України додатково оснастять системами управління, радарами Saab Giraffe 1X, запасними частинами та значним боєзапасом, зокрема програмованими боєприпасами типу 3P.

Швеція вже профінансувала закупівлю Tridon у межах своїх 18-го, 19-го і 20-го пакетів військової допомоги на загальну суму 2,1 млрд шведських крон, що становить близько 200 млн доларів США. Данія долучається до ініціативи, інвестуючи приблизно 480 млн шведських крон у додаткові системи та обладнання — це відповідає оснащенню повноцінної зенітної батальйонної групи.

Початок перших поставок в Україну запланований протягом наступних 12 місяців. Швеція також заявила про готовність оперативно замовляти додаткові системи, якщо до коаліції приєднаються інші країни.

Завдяки данському внеску Україна отримає повністю укомплектовані системи Tridon, які мають суттєво посилити здатність протидіяти масованим російським атакам дронами та ракетами як на лінії фронту, так і для захисту цивільної інфраструктури, населених пунктів і мирного населення.