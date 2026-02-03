Лише Patriot має шанс: Юрій Ігнат розповів про нову ракетну тактику окупантів

Російські війська все частіше використовують для ударів по Україні специфічні типи ракет, які є надзвичайно складними цілями для вітчизняної протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Складні цілі та балістична загроза

За словами представника Повітряних сил, мова йде про ракети типів «Циркон», «Онікс», а також Х-22 та Х-32. Головна особливість цих снарядів полягає у траєкторії та швидкості польоту, що робить їх практично невразливими для стандартних засобів ППО.

Юрій Ігнат наголосив, що перехоплення таких ракет можливе лише за допомогою комплексів, здатних працювати по балістиці, зокрема американських систем Patriot. Попри складність сьогоднішніх цілей, він назвав поточний результат роботи українських захисників неба доволі високим.

Технологічні хитрощі ворога

Окрім технічних характеристик самих ракет, РФ використовує тактичні прийоми для обману радарів. Зокрема, один літак може випустити одночасно дві ракети, які на екранах моніторів відображаються як одна ціль. Це створює додаткові труднощі для ідентифікації та оперативного реагування підрозділів ППО.

Основний пріоритет атак

Юрій Ігнат також підкреслив, що на сьогодні ключовим напрямком ворожих ударів залишається українська енергетика. Росія продовжує системно атакувати об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись дестабілізувати енергосистему країни.