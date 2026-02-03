﻿
Полiтика

Літаки, флот і армія: що пообіцяв Генсек НАТО Україні

Сьогодні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із трибуни Верховної Ради України. У своїй промові він запевнив український народ у непохитній підтримці Альянсу, попри складну геополітичну ситуацію у світі.

Ключові тези виступу:

  • Фокус на Україні: Хоча світова увага може розпорошуватися на інші події, Рютте наголосив, що «температура зростає» і Україна потребує максимальної концентрації зусиль партнерів. Альянс не планує відвертатися від Києва.

  • Рекордна допомога в цифрах: Генсек навів вражаючі дані щодо постачання озброєння. З літа минулого року НАТО забезпечило 75% усіх ракет, що спрямовуються на фронт, та 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

  • Україна як вчитель інновацій: Марк Рютте відзначив технологічний прогрес ЗСУ, зауваживши, що країни НАТО зараз самі навчаються в України, яка застосовує інновації унікальним та вражаючим способом.

  • Швидкість та майбутнє: Альянс підтвердив готовність максимально оперативно надавати допомогу і надалі. Рютте запевнив: як тільки буде досягнуто мирної угоди, Україна отримає потужне підкріплення у вигляді збройних сил, авіації та підтримки на морі.

Завершуючи свій виступ метафорою про стійкість, Марк Рютте зазначив: «Зима дуже довга, але весна обов'язково прийде».

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОМарк Рюттевійськова підтримка
