Літаки, флот і армія: що пообіцяв Генсек НАТО Україні

Сьогодні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із трибуни Верховної Ради України. У своїй промові він запевнив український народ у непохитній підтримці Альянсу, попри складну геополітичну ситуацію у світі.

Фокус на Україні: Хоча світова увага може розпорошуватися на інші події, Рютте наголосив, що «температура зростає» і Україна потребує максимальної концентрації зусиль партнерів. Альянс не планує відвертатися від Києва.

Рекордна допомога в цифрах: Генсек навів вражаючі дані щодо постачання озброєння. З літа минулого року НАТО забезпечило 75% усіх ракет, що спрямовуються на фронт, та 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

Україна як вчитель інновацій: Марк Рютте відзначив технологічний прогрес ЗСУ, зауваживши, що країни НАТО зараз самі навчаються в України, яка застосовує інновації унікальним та вражаючим способом.