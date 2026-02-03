«Ляпас Альянсу та приниження Трампа»: нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО

Нічний удар РФ по українській енергосистемі, який залишив тисячі будинків у Києві та інших містах без тепла і світла, є політичним жестом та прямим «ляпасом» Альянсу НАТО. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

Політичний терор на тлі візитів та перемовин

За словами Нагорняка, атака була спрямована не стільки проти самої енергосистеми, скільки стала цинічним викликом Заходу. Нардеп виділив кілька ключових моментів:

Виклик Марку Рютте: Удар стався напередодні виступу Генсека НАТО у Верховній Раді. Нагорняк підкреслив, що на четвертому році війни Альянс досі демонструє нездатність закрити українське небо.

Приниження Трампа: Путін проігнорував прохання Дональда Трампа про тижневе «енергетичне перемир'я», обмежившись лише трьома днями затишшя.

Тиск на переговорників: Атака відбулася перед раундом перемовин в Абу-Дабі, аби продемонструвати нібито «слабкість» України.

Жорстка критика «імпотентності» Заходу

Народний депутат не стримував емоцій, оцінюючи реакцію міжнародної спільноти на постійні обстріли цивільної інфраструктури.

«Їхня імпотентність всіх разом взятих — це факт. Чотири роки війни вони "жують соплі" і досі не можуть закрити небо над Україною. Якщо б не українські Збройні сили, половини НАТО вже не було б, ці країни були б окуповані», — заявив Нагорняк.

Він також додав, що європейські політики на кожному форумі, від Давоса до Мюнхена, «співають мантру» про стурбованість, проте швидкість їхніх реальних справ не відповідає гучним заявам. Нагорняк закликав партнерів припинити «водити морквою перед носом» щодо вступу в ЄС та НАТО і нарешті надати достатньо зброї.