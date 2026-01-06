Українських підлітків масово готуватимуть до війни

Міністерство оборони України запроваджує нову модель військової підготовки молоді, яка замінить базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Підлітків почнуть залучати до військово-патріотичних програм уже з 14 років через ігри на кшталт "Сокіл" та "Джура". Нова модель включатиме як теорію, так і практику військової справи, зокрема навички володіння зброєю та сучасними технічними засобами ведення війни, повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Ігор Хорт.

У школах та профтехосвітніх закладах викладатимуть оновлений предмет "Захист України", де поєднають практичну підготовку та патріотичне виховання — молодь вчитимуть не лише як захищати країну, але й чому її треба захищати. «Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію та готовність захищати країну. Предмет буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити — відраховуйся з навчального закладу», — наголосив Хорт.

Кардинальні зміни чекають і виші: після вивчення Основ національного спротиву студенти зобов’язані проходити базову військову службу, але без присвоєння військової спеціальності.

Міноборони наголошує, що лише комплексна підготовка молоді від підліткового віку забезпечить міцну оборону країни, враховуючи роль України як щита для всієї Європи.

