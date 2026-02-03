﻿
Столиця

У центрі Києва посилять безпекові заходи та обмежать рух

Сьогодні в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій, повідомило Управління державної охорони України (УДО).

В УДО зазначили, що обмеження діятимуть протягом дня в окремих районах столиці. Жителів і гостей Києва закликали врахувати зміни в організації руху під час планування маршрутів пересування.

«3 лютого у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», — йдеться у повідомленні Управління державної охорони.

Як повідомляло раніше ForUa, генсек НАТО Марк Рютте 3 лютого виступить у Верховній Раді.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

