Полiтика

Генсек НАТО Марк Рютте 3 лютого виступить у Верховній Раді

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прибуде з візитом у Київ 3 лютого. Зокрема, очікується, що він завітає у Верховну Раду України. Про це поінформував народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, 3 лютого відкриється 15-та сесія Верховної Ради, у порядку денному якої запланований виступ генерального секретаря НАТО.

"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", — йдеться у дописі Гончаренка. 

Також про візит Рютте повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він підтвердив, що генсек має виступити перед українськими парламентарями.

"Буде відкриття, виступ генсека НАТО, ряд процедурних моментів", — зазначив нардеп.

Офіційно про візит до України генерального секретаря Північноатлантичного альянсу не повідомляли.

У нещодавніх заявах генсек попросив Євросоюз відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України.

Як повідомляв ForUA, у січні відбулася телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, глава держави поінформував посадовця про нові атаки РФ та потреби України у захисті. Президент також наголосив на важливості програми PURL. Також повідомив, що Україна розраховує на збільшення суми внесків.

 

 Автор: Сергій Ваха

