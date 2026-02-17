ВАКС обрав ексміністрові Галущенку ув’язнення або 200 млн грн застави

У вівторок, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав міру запобіжного заходу колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, якого підозрюють у корупції. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

ВАКС відправив колишнього міністра під варту. Альтернатива – 200 млн грн застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 426 млн грн.

Під час судового засідання один із адвокатів перелічив нагороди Галущенка. Він попросив суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора про взяття ексміністра під варту.

Адвокат наполягав на мірі запобіжного заходу, не пов’язаній з позбавленням волі. Захист просив відпустити Галущенка під особисте зобов’язання.