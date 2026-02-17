﻿
Надзвичайні події

ВАКС обрав ексміністрові Галущенку ув’язнення або 200 млн грн застави

ВАКС обрав ексміністрові Галущенку ув’язнення або 200 млн грн застави

У вівторок, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав міру запобіжного заходу колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, якого підозрюють у корупції. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

ВАКС відправив колишнього міністра під варту. Альтернатива – 200 млн грн застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 426 млн грн.

Під час судового засідання один із адвокатів перелічив нагороди Галущенка. Він попросив суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора про взяття ексміністра під варту.

Адвокат наполягав на мірі запобіжного заходу, не пов’язаній з позбавленням волі. Захист просив відпустити Галущенка під особисте зобов’язання.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

арештзаставаСАПВАКСГерман Галущенкосправа Міндас
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

САП проситиме для Галущенка арешт або заставу у 425 мільйонів
Економіка 17.02.2026 12:12:22
САП проситиме для Галущенка арешт або заставу у 425 мільйонів
Читати
Брак фінансування гальмує постачання зброї Києву
Головне 17.02.2026 11:55:16
Брак фінансування гальмує постачання зброї Києву
Читати
Антикорупційний фінал: генерала СБУ судитимуть за незаконне збагачення
Надзвичайні події 17.02.2026 11:12:22
Антикорупційний фінал: генерала СБУ судитимуть за незаконне збагачення
Читати

Популярнi статтi