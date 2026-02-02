Світовий банк планує надати 40-мільйонний грант на відновлення української енергосистеми

Світовий банк планує надати "Укренерго" до 40 млн доларів США на закупівлю критично важливого обладнання для стабілізації енергосистеми, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фінансування надаватиметься у формі гранту через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Кошти будуть спрямовані на придбання чотирьох статичних синхронних компенсаторів (STATCOM) — пристроїв силової електроніки для динамічної компенсації реактивної потужності та регулювання напруги в мережах.

За словами експертів, це обладнання допоможе зміцнити стабільність енергосистеми та збільшити імпорт електроенергії з Європи.

"Рада зробити свій внесок у розвиток України за допомогою цього гранту для вирішення надзвичайної енергетичної ситуації. Ми також обговорили ширшу підтримку енергетичного сектору під час моєї вчорашньої розмови з Денисом Шмигалем", — зазначила Анна Б’єрде, директорка з операційної діяльності Світового банку.

ForUA нагадує, у січні 2026 року Україна імпортувала понад 894 тис. МВт-год електроенергії – це рекордний показник за весь період повномасштабної війни.