Суд призначив чоловіку, який намагався переплисти Тису, покарання у вигляді 15 років ув’язнення

Військовослужбовці відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону затримали мешканця Закарпаття, який прямував до українсько-румунського кордону поза встановленими пунктами пропуску. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловіка виявили за допомогою засобів дистанційного моніторингу, коли він рухався у напрямку річки Тиса, по якій проходить лінія державного кордону. Попри сильну течію та підвищений рівень води, він, за даними прикордонників, мав намір незаконно подолати водну перешкоду. Наряд затримав його приблизно за 50 метрів до кордону.

Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та ч. 6 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство).

За інформацією правоохоронців, чоловік намагався залишити територію України, щоб уникнути кримінальної відповідальності та судового розгляду, призначеного на день його затримання.

Після складання адміністративних матеріалів його передали співробітникам Національної поліції. Судове засідання відбулося за графіком, і за його підсумками суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.