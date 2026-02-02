Прем'єр Норвегії заявив, що безпека Альянсу не є односторонньою послугою США

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розкритикував твердження Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати нібито не отримують користі від участі в НАТО. Виступаючи на безпековій конференції в Осло, він підкреслив, що система колективної оборони Альянсу базується на взаємності між союзниками, а не на односторонніх зобов’язаннях.

Стере нагадав, що після терактів 11 вересня союзники надали США значну підтримку, зокрема Норвегія — одну з найбільших у розрахунку на душу населення. Він також зазначив, що Осло вітає участь американських військових у навчаннях «Холодна відповідь», підкресливши їхню важливість для оборони Норвегії, а також ширшого регіону — від Швеції та Фінляндії до Балтійського моря.

Керівник уряду звернув увагу на суперечливі сигнали з Вашингтона. За його словами, поряд із заявами, що резонують із риторикою руху MAGA, лунають і зовсім інші меседжі щодо ролі США у світі.

Стере також згадав свій досвід роботи керівником апарату Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він назвав негативним сигналом для глобальної безпеки зняття американського прапора з будівлі ВООЗ у Женеві, наголосивши, що нові пандемії та глобальні загрози здоров’ю є неминучими, а міжнародна співпраця залишається критично необхідною.

Прем’єр підкреслив, що сучасне розуміння безпеки виходить за межі суто військової площини. Воно охоплює розвиток оборонних спроможностей, промисловості й управлінських структур, а також тісну взаємодію держав у торгівлі, сфері охорони здоров’я та нових технологіях.