Генетичний код незламності: як 425 ОШП «Скеля» втілює дух Дня українського добровольця

Вчора, 14 березня, Україна вкотре відзначила одну з найбільш знакових дат у своїй сучасній історії – День українського добровольця. Це день тих, хто у вирішальний момент обрав не власну безпеку, а майбутнє цілої нації.

Від Нових Петрівців до сьогодні

Саме 14 березня 2014 року з Майдану Незалежності прямо на полігон у Нові Петрівці вирушили перші 500 бійців Самооборони. Вони стали фундаментом першого добровольчого батальйону. Без належної зброї, але з незламною вірою, ці люди стали першим щитом, який стримав ворога на сході.

Ця історія повторилася у лютому 2022 року, коли черги до територіальних центрів комплектування стали символом нашої незламності. Програмісти, лікарі, вчителі та підприємці знову довели: доброволець – це не професія, це генетичний код українця.

Як пройшло вшанування

Вчора по всій країні відбулися заходи пам’яті та подяки.

Хвилиною мовчання українці вшанували тих, хто віддав життя, будучи першим у лавах добровольців.

У громадах відбулися зустрічі з ветеранами та церемонії покладання квітів до меморіалів захисників.

Державні нагороди отримали ті, хто і сьогодні продовжує виконувати свій обов'язок за покликом серця.

Скелі не ламаються

Добровольчий рух – це фундамент нашої стійкості. Як зазначалося під час вчорашніх урочистостей:

«Скелі не ламаються – об них розбиваються хвилі. Подібно до такої скелі стоїть Україна, допоки в ній є люди, які ставлять інтереси держави вище за власний комфорт».

Ми дякуємо кожному, хто вчора і сьогодні тримає стрій. Ваш вибір – це те, що робить нашу перемогу неминучою.

Вічна пам’ять полеглим героям! Слава українським добровольцям! Героям Слава!