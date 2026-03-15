Генетичний код незламності: як 425 ОШП «Скеля» втілює дух Дня українського добровольця

Вчора, 14 березня, Україна вкотре відзначила одну з найбільш знакових дат у своїй сучасній історії – День українського добровольця. Це день тих, хто у вирішальний момент обрав не власну безпеку, а майбутнє цілої нації.
Від Нових Петрівців до сьогодні
Саме 14 березня 2014 року з Майдану Незалежності прямо на полігон у Нові Петрівці вирушили перші 500 бійців Самооборони. Вони стали фундаментом першого добровольчого батальйону. Без належної зброї, але з незламною вірою, ці люди стали першим щитом, який стримав ворога на сході.
Ця історія повторилася у лютому 2022 року, коли черги до територіальних центрів комплектування стали символом нашої незламності. Програмісти, лікарі, вчителі та підприємці знову довели: доброволець – це не професія, це генетичний код українця.
Як пройшло вшанування
Вчора по всій країні відбулися заходи пам’яті та подяки.
Хвилиною мовчання українці вшанували тих, хто віддав життя, будучи першим у лавах добровольців.
У громадах відбулися зустрічі з ветеранами та церемонії покладання квітів до меморіалів захисників.
Державні нагороди отримали ті, хто і сьогодні продовжує виконувати свій обов'язок за покликом серця.
Скелі не ламаються
Добровольчий рух – це фундамент нашої стійкості. Як зазначалося під час вчорашніх урочистостей:
«Скелі не ламаються – об них розбиваються хвилі. Подібно до такої скелі стоїть Україна, допоки в ній є люди, які ставлять інтереси держави вище за власний комфорт».
Ми дякуємо кожному, хто вчора і сьогодні тримає стрій. Ваш вибір – це те, що робить нашу перемогу неминучою.
Вічна пам’ять полеглим героям! Слава українським добровольцям! Героям Слава!Автор: Галина Роюк