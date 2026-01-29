Путінська мрія де-факто в дії: який подарунок агресору роблять Євросоюз та НАТО

Західні мега-блоки – Євросоюз та Північноатлантичний Альянс увійшли до управлінської кризи, котра рикошетом вдарила одразу по трьох їхніх керманичах – генсеку НАТО Марку Рютте, очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові європейської дипломатії Каї Каллас. Розбрат у європейському та євроатлантичному таборі – це саме те, про що спав та мріяв очільник Кремля. Про те, чому, усвідомлюючи це, західні лідери наразі не можуть згладити гострі кути взаємо співпраці – далі в матеріалі ForUA.

Спекотні в усіх сенсах дискусії у таборі Євросоюзу (ЄС) та НАТО довкола зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію, схоже, були лише першою ластівкою. Натомість роль справжнісінького чорного лебедя несподівано зіграв генсек НАТО Марк Рютте. Виступаючи днями у комітеті із закордонних справ Європарламенту, пан Рютте виголосив промову, яка була сприйнята як відверто антиєвропейська та апологетична стосовно очільника Білого дому, що викликало хвилю обурення серед європейських політиків різних вагових категорій.

Розмірковуючи про питання безпеки в Арктиці, під час дискусії з євродепутатами генсек НАТО сходу попередив, що він завітав на слухання з тим, аби «захищати Трампа» та його план щодо Гренландії.

Зокрема, повідомивши, що нинішній господар Овального кабінету робить «дуже багато хорошого», Марк Рютте закликав Євросоюз не помилятися щодо спроможності захищати себе самостійно, без участі США. У даному контексті генсек НАТО різко розкритикував нову оборонну стратегію ЄС, котра серед іншого передбачає створення самостійного оборонного потенціалу. «Країнам Європи немає сенсу формувати окремі загальноєвропейські збройні сили, коли є Північноатлантичний Альянс. Я думаю, що в такому випадку буде багато дублювання функцій. Я бажаю вам удачі, якщо ви хочете цим зайнятися, тому що вам доведеться знайти військових, а вони й так на передньому краї того, що зараз уже робиться»,- сказав Рютте, нанісши удар по концепції перетворення Європи на «сталевого дикобраза», яку руками-ногами просуває повсякчас очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За його словами, якщо Європа захоче створити свою армію, їй доведеться витрачати набагато більше рівня 5% річного ВВП, ніж передбачено чинними нормами НАТО. «Це буде 10%. Вам потрібно буде створити власний ядерний потенціал. Це коштуватиме мільярди та мільярди євро», - додав пан Рютте. Окрім того, колишній очільник нідерландського уряду наголосив, що США забезпечують ядерне стримування для захисту Європи «і без американських військових країни Старого Світу втратять ключовий компонент оборони».

Першим на «наїзди» генсека НАТО відреагував глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. «Ні, дорогий Марк Рютте! Європейці можуть і повинні брати на себе відповідальність за власну безпеку і навіть США із цим згодні», - написав голова французької дипломатії у соціальній мережі Х. А ось французька депутатка Європарламенту Наталі Луазо висловилася більш жорстко: «Це (промова генсека НАТО – Ред.) був потворний момент… Рютте думає, що грубість по відношенню до європейців порадує Трампа. Так ось, нам не потрібен фанатик Трампа! НАТО необхідно відновити баланс між США та Європою».

Водночас надвечір середи, 28 січня за Києвом держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, виступаючи перед конгресменами, заявив, що «НАТО потрібно переосмислити» - хоча й поспішив запевнити, що Америка не відмовляється від Альянсу. За словами Рубіо, НАТО має змінитися, а європейські партнери - радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності. «Це необхідно для того, щоб вони могли відігравати значущу роль, а не просто забезпечувати малозначуще розгортання сил, яке все одно потребує підтримки та страхування з боку США. Причина, чому його (НАТО – Ред.) потрібно переосмислити, полягає не в тому, що його мета має бути переосмислена, а в тому, що його можливості потрібно переосмислити», - сказав держсекретар США. У якості прикладу він навів обговорення гарантій безпеки для України: «Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є саме підтримка з боку Сполучених Штатів. Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки з боку США це все не має жодного значення».

За словами пана Рубіо, ключова причина, чому європейцям потрібна така сильна підтримка з боку офіційного Вашингтону, полягає в тому, «що вони не інвестували достатньо у свої оборонні можливості протягом останніх 20-30 років».

«НАТО буде сильнішим, якщо наші союзники будуть більш спроможними. І що сильнішими будуть наші партнери в НАТО, то більшою гнучкістю будуть володіти Сполучені Штати для забезпечення наших інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО, це реальність 21 століття, позаяк світ змінюється», - підсумував Марко Рубіо, який фактично є головним дипломатом США.

Тим часом про те, що наразі генсеку НАТО за умов розколу в таборі євроатлантичних союзників доводиться, м’яко кажучи не солодко, пише Politico, яке напередодні оприлюднило власний рейтинг брюссельських чиновників із найважчою роботою. Як зазначає видання, пану Рютте, який власне і очолив рейтинг, наразі доводиться не стільки управляти Альянсом, скільки докладати максимальних зусиль для того, аби запобігти його розвалу.

Друге місце в рейтингу Politico посіла прес-секретар Єврокомісії Паула Пінью, «якій доводиться постійно гасити пристрасті у зв’язку з стилем управління глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, котрий викликає несхвалення в Євросоюзі». Зрештою, третє місце у рейтингу найскладніших керівних посад у Брюсселі зайняла голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас.

Принагідно Politico повідомляє про начебто конфлікт між німкенею Урсулою фон дер Ляєн та естонкою Каєю Каллас. З посиланням на джерела в Брюсселі, видання пише, що стиль управління Урсули фон дер Ляєн викликає гострі внутрішні конфлікти в ЄС та звинувачення її в авторитарних методах з боку інших високопосадовців. Насамперед це вдаряє по позиціях глави європейської дипломатії Каї Каллас. За інформацією видання, Єврокомісія вже скоротила сферу її відповідальності у середземноморському регіоні та продовжує активно працювати над планами щодо скорочення чисельності апарату Каї Каллас. «Каллас у приватних розмовах скаржиться, що фон дер Ляєн – диктатор, але мало що може з цим вдіяти», - повідомило дипломатичне джерело в Брюсселі. За його словами, відносини між Урсулою фон дер Ляєн і колишнім головою дипломатичної служби Жозепом Боррелем теж були поганими, але з Каєю Каллас вони набагато гірші. Гранично закритий та неколегіальний стиль керівництва чинної голови Єврокомісії джерела Politico називають «бункерним».

Пильно спостерігаючи за нинішніми чварами всередині НАТО та ЄС, у країні-агресорці хтиво потирають руки від несамовитого задоволення. «Що тут сказати? У Європі наразі немає, скажімо так, політичних візіонерів. Є якісь нікчемні функціонери - малограмотні, некомпетентні, які не вміють дивитися в майбутнє і не вміють зрозуміти систему координат сьогоднішнього дня», - заявив у середу, 28 січня в коментарі роспропагандисту Зарубіну путінський речник Пєсков. За його словами, «яскравим прикладом» таких функціонерів можна вважати голову європейської дипломатії. «Ну дивіться, як можна щось серйозно обговорювати з Каєю Каллас? Ні ми нічого з нею ніколи не обговорюватимемо, ні американці нічого з нею не обговорюватимуть», - підсумував речник Кремля, нахабно дозволивши собі розписатися за Білий дім.

Свої п’ять копійок вставив і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, сентенції якого чітко корелюються з позицією Москви. Зокрема, він заявив, що домогтися зміцнення міжнародних позицій Євросоюзу та забезпечити його внутрішню єдність неможливо без зміни керівництва. «До Європейського Союзу можна застосувати те, що і до масажного салону: якщо у нього щось не виходить, то поміняти ліжка недостатньо, потрібно змінювати персонал. Зараз Європейський Союз керується лише ненавистю до Росії, однак у його керівництві не можуть бути люди, з якими світові гравці не бажають зустрічатись. Якщо держсекретар Рубіо відмовляється зустрічатися з Каєю Каллас (про це наприкінці 2025 року повідомляло видання Politico - Ред.), то яку користь приносить її служба? З глибокої кризи, в якій перебуває Євросоюз, ми можемо вийти лише з новим керівництвом та новими ідеями. На жодне з критичних питань чинне керівництво Європейського Союзу не дає жодної відповіді, тому його слід поміняти. Це не злісне чи особисте зауваження, це політична реальність», - резюмував словацький прем’єр.

Можна припустити, що країна-агресорка, а також її європейські маріонетки а-ля Фіцо активізували свої випади проти керівництва ЄС з тим, аби завадити впровадженню чергового пакету антиросійських рестрикцій. Напередодні деякі західні медіа, посилаючись на інформовані джерела у Брюсселі повідомили, що вже наступного тижня Єврокомісія може зробити публічною свою пропозицію щодо нового, 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, який має бути ухвалений «під ключ» ближче до роковин повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого. Згідно з витоками у ЗМІ, 20-й пакет значну увагу сконцентрує на тіньовому флоті Росії. У морській сфері пропонується запровадити повну заборону надавати послуги в портах та територіальних водах ЄС будь-якому судну, що перевозить російські вуглеводневі енергоресурси з російських портів.

Окрім цього, до двадцятого пакета можуть увійти посилені обмеження на російські мінеральні добрива, які досі є третьою за величиною категорією товарного експорту з Росії до Євросоюзу. Планується також заборона експорту у РФ деяких товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у воєнно-промисловому комплексі країни-агресорки. Ну, і вишенька на торті – повна заборона експорту на російський ринок предметів розкоші з Європи, незалежно від їх ціни.