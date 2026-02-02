﻿
Енергетика

Усі київські ТЕЦ підлягають відновленню: Сергій Нагорняк спростував чутки про «безнадійний» стан станцій

Інформація про неможливість відновлення однієї з київських ТЕЦ не відповідає дійсності. Народний депутат Сергій Нагорняк розвіяв чутки, які поширювалися у мережі, та пояснив реальний стан енергооб'єктів столиці після масованих обстрілів. За словами нардепа, ситуація складна, але не безнадійна.

Стан об’єктів та тривалість робіт

Нагорняк підтвердив, що одна з ТЕЦ столиці зазнала найбільшої кількості ударів російськими ракетами та дронами. Наразі там тривають активні відновлювальні роботи, проте він закликає бути реалістами щодо термінів.

  • Першочергове завдання: Запуск ТЕЦ для забезпечення базових потреб міста.

  • Повноцінне відновлення: Це тривалий процес, який потребує значних часових та фінансових ресурсів.

  • Обладнання: Наразі Україна не забезпечена всім необхідним устаткуванням у повному обсязі.

«Для повноцінного відновлення, наприклад, підстанцій "Укренерго", потрібні тижні, можливо навіть місяці, тому що це все дороговартісне обладнання», — підкреслив депутат.

Контекст подій

Раніше в засобах масової інформації, з посиланням на власні джерела, з’явилася інформація про те, що одна з київських ТЕЦ після серії масованих атак у січні (зокрема 9, 13, 20 та 24 січня) отримала критичні пошкодження. Деякі медіа стверджували, що об’єкт фактично не підлягає відновленню.

Офіційний коментар Нагорняка спростовує ці твердження: відновлення можливе, хоча воно й не буде швидким через дефіцит специфічного обладнання та масштаб руйнувань.

Нагадаймо, раніше нардеп повідомив, що відновлення енергосистеми може тривати утричі довше, ніж прогнозує Міненерго.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївТЕЦСергій Нагорнякенергооб'єкти
