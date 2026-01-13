Відновлення енергосистеми може тривати утричі довше, ніж прогнозує Міненерго — нардеп

Російські війська продовжують систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опиняються Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Попри намагання ворога, міста-мільйонники залишаються зі світлом, проте ситуація залишається критичною.

Про реальний стан справ розповів народний депутат, голова підкомітету з питань енергоефективності Сергій Нагорняк в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Тимчасові рішення замість повного відновлення

За словами Нагорняка, те, що зараз відбувається в енергосистемі — це лише тимчасове «заживлення» пошкоджених об'єктів, а не їх повноцінне відновлення. Процес повернення до стабільної роботи буде значно тривалішим, ніж офіційні прогнози.

«Я чув заяви Міненерго про шість місяців на відновлення за відсутності обстрілів, але за моїми оцінками, знадобиться вдвічі-тричі більше часу», — наголосив депутат.

Масштаби пошкоджень та цілі ворога

Нардеп уточнив, що серйозних руйнувань зазнали не лише підстанції «Укренерго», а й стратегічні генеруючі потужності:

Канівська, Дніпровська та Середньодніпровська ГЕС;

Трипільська ТЕС;

Об'єкти на Дніпропетровщині та Запоріжжі, які постраждали від останніх атак дронів.

Стратегія «енергетичних півостровів»

Сергій Нагорняк пояснив, що Росія намагається реалізувати стратегічний план — розділити Україну на окремі «енергетичні півострови». Це робиться для того, щоб унеможливити передачу електроенергії від атомних електростанцій до регіонів, де спостерігається дефіцит.

Наразі українські енергетики та військові роблять усе можливе, щоб зберегти цілісність енергомережі та не допустити реалізації планів агресора.

