Столиця

У Києві відновили водопостачання, без опалення — близько 2 600 будинків, – Кличко

У всіх районах Києва відновили водопостачання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він також зазначив, що у Києві без тепла залишаються близько 2 600 будинків. 

"Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян", — написав він.

ForUA нагадує, у Києві та області зранку 31 січня застосували екстрені відключення електроенергії. У столиці тимчасово зупинили роботу метро, у частині районів зафіксували перебої з водопостачанням.

Про припинення руху підземки повідомили в Київській міській держадміністрації. Про проблеми з водою та напругою передавали ЗМІ.

Згодом електропостачання критично важливих об’єктів у місті вдалося відновити. Наразі Київський метрополітен також відновив роботу у звичному режимі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київводопостачаннятеплопостачанняаварійні відключенняВіталій Кличко
