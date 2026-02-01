﻿
Зеленський: Україна очікує від США конкретики щодо майбутніх зустрічей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від представників Сполучених Штатів Америки конкретики щодо подальших мирних переговорів. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 31 січня.

За підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова він сказав, що Україна готова працювати в усіх робочих форматах, головне — щоб були зустрічі та їх результати.

"Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них", — наголосив Зеленський.

ForUA нагадує, у Флориді 31 січня відбулися переговори між американською та російською делегаціями, присвячені мирному врегулюванню російсько-української війни. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував зустріч як "продуктивну та конструктивну".

 

