У всіх регіонах України у суботу, 31 січня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, для промислових – обмеження потужності. Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Телеграмі.

“31 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)”, - ідеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" зазначили, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

Як повідомляв ForUA, російські атаки спричинили суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі України, тому електростанції працюють виключно на забезпечення потреб українських споживачів.