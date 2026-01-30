Президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за пришвидшеним сценарієм, який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Зеленський наполягає, що Україна не відмовлятиметься від вступу до Європейського Союзу, оскільки значення цього кроку для української безпеки є надзвичайно високим, повідомляє "Європейська правда".



"Євросоюз – це гарантії безпеки для України та для всієї Європи, але також це наш екзистенційний вибір", – заявив він.



Зеленський не наполягав на фіксації саме 27 року у документах та пояснив, що ця дата грунтується на очікуваннях щодо технічної готовності України до вступу.



"Я запитав дипломатів: коли ми технічно будемо готові? Технічно ми будемо готові у 2027 році", – пояснив він.



Він підкреслив, що має йтися про особливу, пришвидшену процедуру для України, та пояснив, що ця вимога ґрунтується на том, що інші варіанти стикнуться з російським опором.

"Нас цікавить фаст-трек. Інші кандидати – вони не у війні і не мають тієї ворожої сили, яка блокуватиме в майбутньому їхній вступ в Європейський Союз. А Росія буде його блокувати – це ж очевидна річ. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз", – сказав він.



Реагуючи на заяви європейських лідерів про те, що членство вимагає виконання передумов, президент запропонував варіант, за яким Україна матиме шлях виконати ці умови після політичного рішення.

"Постфактум Україна може зробити все те, що має – так, як це було з нашим кандидатством. Це ж спрацювало! Ми отримали кандидатство і зобов'язалися, що потім декілька кроків виконаємо. І якщо ми їх не виконаємо, то не буде статусу. Це нормальний підхід", – пояснив він.