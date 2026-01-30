Режим виживання: супермаркети Києва стануть пунктами незламності 24/7

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Торговельні об’єкти повинні забезпечити безперебійний доступ мешканців до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності. Це передбачає можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

У міністерстві наголосили, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних електрогенераторів у разі відключень світла.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси оприлюднить Деснянська районна державна адміністрація.

Як повідомляло раніше ForUa, РНБО дала прогноз щодо ситуації в енергосистемі на найближчі тижні.