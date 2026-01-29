РНБО дала прогноз щодо ситуації в енергосистемі на найближчі тижні

Ситуація в енергосистемі України залишається неоднорідною: серйозні проблеми зі світлом та теплом спостерігаються на прифронтових територіях — у Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві та Київському районі також діють суттєві обмеження. У західних регіонах ситуація дещо краща, повідомила радниця секретаря РНБО з питань енергетики та критичної інформації Ольга Бабій.

За словами Бабій, у разі нових масованих обстрілів знову можуть бути тривалі відключення світла. Відновлення енергосистеми після атак можливе, проте потребує часу — від одного до 2–3 тижнів.

«Дійсно, ми можемо мати жорсткі графіки, але вони викликані декількома факторами. Перший — температурні режими, другий — постійні руйнування генерації ракетно-бомбовими ударами», — зазначила представниця РНБО. Вона додала, що мета обстрілів енергетичних об’єктів — тиск на населення, але Україна вже пережила блекаут у 2022 році і здатна впоратися й зараз. «У нас уже було, у нас уже були жорсткі графіки. Тоді не було проблем із теплопостачанням і таких морозів, але я сподіваюся, що впораємося і достойно вийдемо з цієї ситуації», — підсумувала Бабій.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі, за словами Бабій, потрібні великі інвестиції. Йдеться про мільярди гривень. "Це дуже велика складна історія. Це дуже величезний виклик, це мільярди гривень, це страшні інвестиції. Але це питання нашого виживання взимку 2026–2027 року", — зазначила представниця РНБО.

