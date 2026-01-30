﻿
Росія вкотре перенесла строки захоплення Донбасу

Керівництво Росії вкотре оголосило новий дедлайн для виходу своєї армії на адміністративні кордони Донбасу. Новий термін — кінець березня — початок квітня. Російські військові вже багаторазово переносили строки повної окупації територій Донбасу, і наразі немає підстав очікувати, що вони вкладуться у встановлений термін, заявив заступник глави Офісу Президента України Павло Паліса.

Паліса також повідомив, що у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях окупанти планують створити так звані «буферні зони». «Надалі Одеса та Миколаїв розглядалися на стратегічному рівні. Але, оцінюючи власні можливості, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку», — зазначив він.

Заступник глави ОП додав, що для Росії Донбас залишається першочерговим завданням, а також окупанти прагнуть створити умови для оперативного успіху в Запорізькій області.

 Автор: Тетяна Андрійко

