Мінсоцполітики обіцяє курс лікування киянам за відсутності тепла

У Києві діти з інвалідністю та інші маломобільні категорії громадян зможуть отримати лікування та реабілітацію під час відсутності світла та тепла. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

Там зазначили, що спільно з Київською міською державною адміністрацією напрацювали загальні алгоритми допомоги людям з маломобільних категорій громадян.

Зокрема відомство надало перелік закладів, де діти з інвалідністю та інші маломобільні категорії громадян зможуть отримати лікування та реабілітацію, щоб не перебувати у холодних квартирах.

Також визначили, що в кожному районі столиці заступник голови РДА відповідатиме за координацію потреб одиноких людей старшого віку.

"Важливо розуміти, якщо людина відмовляється від тимчасового переміщення сьогодні — це не означає, що вона не потребуватиме його завтра. Ми не знаємо, як спрацює інфраструктура за сильних морозів чи після нових обстрілів. У критичних умовах доводиться діяти швидко — і втрачений контакт із людиною може коштувати цінного часу. Саме тому координація всіх служб, чітка взаємодія між державними, міськими органами та міжнародними партнерами — це не формальність, а необхідність", — додали у міністерстві.

Раніше ForUA повідомляв, що київський міський голова Віталій Кличко оновив дані щодо підключення опалення у будинках, що постраждали від російських обстрілів. Станом на 29 січня без опалення залишаються 454 житлові багатоповерхівки. За його словами, більшість будинків були підключені у Деснянському районі міста. Напередодні мер повідомляв, що станом на вечір 28 січня без опалення залишалися близько 639 багатоквартирних будинків. Переважна більшість із них — на Троєщині. Частина — в кількох інших районах.

Раніше в Міністерстві енергетики повідомили, що в Києві генерацію пошкоджених теплоелектроцентралей (ТЕЦ) мають намір замінити розподіленими джерелами.