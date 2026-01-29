﻿
Надзвичайні події

На Київщині ДСНС деблокувала з авто тіла двох загиблих після зіткнення з маршрутним таксі

На автошляху Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участи легкового автомобіля та маршрутного таксі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники деблокували з понівеченого легковика тіла двох загиблих — 19 та 22 років.

Ще десятеро людей постраждали. Усі вони перебували в маршрутному таксі. Надзвичайники передали травмованих бригадам екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків аварії залучали п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки ДСНС.

 Автор: Богдан Моримух

