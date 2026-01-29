Марко Рубіо розкрив карти: де саме проляже нова лінія розмежування

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальна суперечка щодо Донецької області є «центральним» і «дуже складним» питанням у межах переговорів про припинення війни в Україні. Під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин він зазначив, що сторонам вдалося звузити коло розбіжностей, проте статус Донеччини залишається головним каменем спотикання.

Статус Донецька як головний виклик

За словами Рубіо, вимога Володимира Путіна щодо передачі під контроль РФ решти 20% території Донецької області (близько 5000 кв. км), які наразі утримує Україна, є ключовим бар’єром для досягнення згоди.

Позиція РФ: Москва наполягає на повному контролі над регіоном, називаючи його своїми «історичними землями».

Позиція України: Київ відмовляється віддавати території, які Росія не змогла захопити на полі бою. Опитування свідчать про те, що українське суспільство також не підтримує територіальні поступки.

«Це все ще міст, який нам потрібно перетнути. Це прогалина, яку буде дуже складно заповнити», — підкреслив Рубіо.

Формат майбутніх переговорів та участь США

Після раунду переговорів в Абу-Дабі, де відбулася рідкісна особиста зустріч між представниками України та Росії, сторони висловили готовність до подальшого діалогу. Наступний етап обговорень очікується вже наступної неділі.

Важливі деталі щодо участі США:

США можуть бути офіційно представлені на наступних зустрічах.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які брали участь у попередніх дискусіях, цього разу не будуть залучені до процесу.

Адміністрація Трампа продовжує чинити тиск на Київ з метою швидшого досягнення домовленостей.

Гарантії безпеки в обмін на мир

Марко Рубіо також торкнувся питання гарантій безпеки для України. Він підтвердив, що американська сторона загалом погодила цей пункт, проте їхня реалізація можлива лише після повного завершення конфлікту.

Водночас видання Financial Times повідомляє, що Вашингтон поставив Україні умову: підписання мирної угоди з Росією є обов'язковим кроком для отримання подальших безпекових гарантій від США.