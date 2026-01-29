Стало відомо, хто вестиме ювілейне Євробачення у Відні

Австрійський суспільний мовник ORF офіційно представив обличчя 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться у Відні в травні 2026 року. Організатори вирішили зробити ставку на яскраві та неординарні особистості, обравши дует, що поєднує витонченість та нестримну харизму.

Хто вестиме шоу?

Почесну місію довірили телеведучій та підприємниці Вікторії Сваровські, а також відомому актору та режисеру Міхаелю Островські. Вони супроводжуватимуть глядачів протягом усіх етапів конкурсу:

Перший півфінал — 12 травня

Другий півфінал — 14 травня

Гранд-фінал — 16 травня

Досвід та харизма: портрети ведучих

Вікторія Сваровські — уродженка Інсбрука, яка побудувала блискучу кар'єру в медіаіндустрії. Після перемоги у шоу "Let’s Dance" у 2016 році вона стала його незмінною ведучою. Вікторія також відома як дизайнерка, модель та засновниця б’юті-бренду Orimei. Її досвід роботи на таких масштабних заходах, як премія Bambi та ювілейне шоу 100 Years Disney, став ключовим при виборі кандидатури.

Міхаель Островські — один із найбільш затребуваних акторів та коміків Австрії. Окрім акторської майстерності, він проявив себе як талановитий сценарист та режисер. Міхаель має колосальний досвід роботи в прямому ефірі (Amadeus Awards, Nestroy Theater Prize) і є лауреатом престижної премії Romy. Його фірмовий гумор має надати ювілейному шоу особливого драйву.

Стратегія організаторів

Програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц підкреслила, що вибір ведучих є частиною стратегії зі створення сенсаційного телевізійного продукту:

"Ми шукали енергійних та неординарних особистостей, які зможуть стати справжніми амбасадорами австрійської гостинності для мільйонів глядачів у всьому світі".

Ювілейне Євробачення обіцяє стати однією з наймасштабніших подій року, поєднуючи традиції конкурсу з сучасним баченням австрійських медійників.