Тепло для цілого мегаполіса: Італія передає Україні рекордну кількість котлів та генераторів

Італія розпочала масштабну доставку енергетичного обладнання до України, щоб допомогти подолати кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба уряду Італії.

Цей крок став реалізацією домовленостей, досягнутих прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на полях Європейської ради у жовтні 2025 року.

Тепло для сотень тисяч українців

28 січня в Україну прибула перша партія з 78 промислових котлів. Загалом італійська сторона планує передати ще 300 одиниць обладнання протягом найближчих тижнів.

Ключові показники допомоги:

Загальна потужність: близько 900 МВт.

Охоплення: обладнання забезпечить теплом приблизно 90 000 будинків або ціле місто з населенням 250 000 жителів.

Призначення: відновлення пошкоджених міських мереж, забезпечення стабільної роботи лікарень та інших критично важливих служб.

Підтримка критичної інфраструктури

Окрім котелень, Рим запустив програму відправки середніх та великих електрогенераторів. Це обладнання стане резервним джерелом живлення для:

Медичних закладів. Систем водопостачання. Об’єктів стратегічної інфраструктури під час аварійних відключень.

В уряді Італії наголосили, що ці державні ініціативи діють паралельно з приватними благодійними проєктами, які також активно спрямовують генератори в Україну для підтримки населення в складний зимовий період.