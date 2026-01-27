На Троєщині готові до облаштування тимчасових санітарних ям

Керівник Деснянської районної в місті Києві держадміністрації Максим Бахматов заявив, що на Троєщині готуються до можливого облаштування викопних туалетів через ризик замерзання труб водопостачання та каналізації. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, такий сценарій почали розглядати ще влітку з огляду на проблеми з резервним живленням насосних груп водогону та об’єктів у Бортничах. У разі критичної ситуації можуть облаштовувати тимчасові санітарні ями. До підготовки залучені «Київзеленбуд» і районне ШЕУ, які мають необхідну техніку та працівників.

Бахматов зазначив, що Троєщина є єдиним районом столиці, який повністю залежить від одного джерела теплопостачання. За його словами, ТЕЦ-6 наразі не подає тепла. Лісовий масив намагаються підключати до альтернативних джерел, однак для Троєщини можливості перепід’єднання немає. Причини проблем офіційно не озвучують, але, як стверджує очільник району, вони виникли після обстрілу в ніч проти 24 січня. Стан він назвав критичним.

У школах району створили десять опорних пунктів обігріву та перебування, розрахованих на 20–30 тисяч людей. За потреби планують задіяти ще 40 навчальних закладів. Із 50 мобільних котелень, що є у Києві, Деснянський район отримав п’ять. Інші пункти забезпечують тепловими гарматами та генераторами. Також, за словами Бахматова, існує потреба в харчуванні, додатковому обігріві, дровах і біотуалетах.

Він додав, що ще в серпні порушував питання дій у разі відсутності електрики й тепла, зокрема щодо функціонування шкіл, однак тоді, за його словами, належної реакції не було.