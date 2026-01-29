Погода 29 січня: мокрий сніг, дощ, ожеледиця

Сьогодні вся територія України перебуватиме в теплому вологому повітрі, що переміщуватиметься переважно з Чорного моря, зумовлюючи похмуру погоду з туманами. З атмосферними фронтами пов'язані опади у вигляді мокрого снігу й дощу, в західних та північних областях ожеледь. На дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько, тому слід бути обережними, повідомили синоптики.

Температура впродовж доби близька до нуля, на півдні країни 5-10° тепла.

У Києві та області - хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці близько 0°; на Київщині від 2° морозу до 3° тепла.

