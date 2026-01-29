NASA виявило екзопланету HD 189733b, на якій може випадати дощ зі скла, а вітри сягають швидкості близько 2 кілометрів за секунду. Науковці зазначають, що такі умови роблять цю планету одним із найбільш небезпечних середовищ, зафіксованих поза межами Сонячної системи.

Планета розташована приблизно за 64 світлові роки від Землі в сузір’ї Лисички. Попри яскравий блакитний колір атмосфери, який на перших етапах досліджень навіть викликав порівняння із Землею, детальні спостереження показали, що цей світ не має нічого спільного з придатними для життя планетами, пише Daily Galaxy.

Екзопланету відкрили у 2005 році французькі астрономи. Вона обертається на дуже малій відстані від своєї зорі, через що постійно зазнає потужного випромінювання. Саме це перетворює атмосферу планети на розпечене й нестабільне середовище.

Чому на планеті “дощить” склом

У NASA пояснюють, що блакитний колір HD 189733b не пов’язаний із водою або океанами. Його спричиняють хмари, насичені силікатами, які розсіюють синє світло. За високих температур ці силікатні частинки конденсуються у дрібні скляні уламки.

Температура на денному боці планети може перевищувати 1 090 градусів за Цельсієм. Різкий контраст між розпеченим денним і відносно холоднішим нічним боками створює потужний атмосферний дисбаланс, який, за даними NASA, є причиною формування надзвичайно сильних вітрів.

Надзвукові вітри та смертельно небезпечна погода

Спостереження за допомогою космічного телескопа “Габбл” показали, що швидкість вітрів на планеті може досягати близько 2 км/с, що значно перевищує будь-які атмосферні швидкості, відомі в Сонячній системі.

“Цей розпечений інопланетний світ, ймовірно, має дощ зі скла, який падає боком у ревучих вітрах”, – зазначили в NASA.

Скляні частинки не просто падають із хмар, а рухаються майже горизонтально, підхоплені надзвуковими потоками. В агентстві наголошують, що за таких умов “потрапити під дощ на цій планеті – це не дрібна незручність, а смерть від тисячі порізів”.

Науковці зауважили, що HD 189733b є яскравим прикладом того, наскільки оманливою може бути зовнішня схожість планет із Землею та наскільки екстремальними можуть бути умови на світах за межами нашої зоряної системи.