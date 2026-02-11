"Парад планет": У лютому в небі відбудеться рідкісне явище, коли спостерігати

Наприкінці лютого в нічному небі можна буде побачити рідкісне явище – в один ряд стануть відразу шість планет. Про це повідомляє The Guardian.

Це явище, відоме як «парад планет» або «планетарне вирівнювання», відбувається тоді, коли можна побачити щонайменше чотири або п'ять планет водночас. 28 лютого Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун вишикуються в одну лінію на небі, це явище стане рідкісним планетарним видовищем, яке зможуть побачити люди у всьому світі.

Усі ці планети обертатимуться навколо Сонця приблизно в одній площині, відомій як екліптика. Хоча кожна планета рухається з різною швидкістю і на різній відстані, бувають випадки, коли з точки зору Землі кілька з них вишиковуються в ряд.

Вирівнювання є суто візуальним ефектом, оскільки насправді планети залишаються на відстані від мільйонів до мільярдів кілометрів одна від одної.

За даними NASA, можливість спостерігати за парадом планет може тривати від декількох тижнів до більше ніж місяця, оскільки рух планет повільний і поступовий. Деякі астрономи – аматори зможуть побачити це вирівнювання вже на цих вихідних, але 28 лютого є особливо примітним тим, що планети будуть розташовані найближче одна до одної.

Чотири планети — Меркурій, Венера, Марс і Юпітер — будуть видні неозброєним оком. Однак для спостереження за Ураном і Нептуном знадобляться бінокль або телескоп, оскільки вони обертаються віддалених зовнішніх областях Сонячної системи. Меркурій іноді важко помітити через його низьке положення біля горизонту.

Оптимальний час для спостереження за вирівнюванням – приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця. Star Walk рекомендує спостерігачам дивитися в західну частину неба, бажано в ясну погоду.

NASA пояснює, що для того, щоб планета була видима без оптичних приладів, вона повинна знаходитися принаймні на кілька градусів над горизонтом, а найкраще – на 10 градусів або вище. «Це дуже важливо, оскільки земна атмосфера біля поверхні затьмарює небесні об'єкти, коли вони сходять або заходять, — зазначає NASA, додаючи. – Навіть яскраві планети стає важко або неможливо побачити, коли вони знаходяться занадто низько, оскільки їхнє світло розсіюється і поглинається на шляху до вашого ока».

Фото: ScienceAlert