На Ейфелевій вежі викарбують імена 72-х видатних жінок-науковиць, – Le Monde

У Парижі до 2027 року планують доповнити перший поверх Ейфелевої вежі іменами 72 видатних жінок-науковиць. Як повідомляє видання Le Monde, ця ініціатива покликана виправити історичний гендерний дисбаланс, адже з 1889 року на пам’ятці золотими літерами значаться виключно імена чоловіків.

Про запуск проєкту 26 січня 2026 року оголосила мер міста Анна Ідальго, наголосивши на необхідності повернути жінкам заслужене визнання в історії.

Над формуванням переліку працювала спеціальна комісія під керівництвом астрофізикині Ізабель Воглен та Жана-Франсуа Мартенса з компанії SETE після консультацій із провідними науковими інститутами. Обрані імена охоплюють три століття наукового прогресу — від Анжелік дю Кудре, яка була новаторкою в акушерстві у XVIII столітті, до Івонн Шоке-Брюа, дослідниці гравітаційних хвиль, яка пішла з життя у 2025 році.

Серед знакових постатей у списку також значаться дворазова нобелівська лауреатка Марія Кюрі, математичка Софі Жермен, чиї теорії еластичності були використані при проектуванні вежі, та Аліс Рекок.

Жіночі імена планують розмістити над фризом із чоловічими іменами золотими літерами висотою до 60 см у тій самій типографіці. Головний архітектор П'єр-Антуан Готьє попередив про технічні виклики, проте зазначив, що проєкт поважатиме спадщину пам'ятника. Наразі список ще мають схвалити академії наук, технологій та медицини.