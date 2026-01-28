Київ очікує нові поставки системи ППО IRIS-T від Берліна

Україна уже отримала дев’ять сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T, очікуються нові поставки найближчим часом.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв’ю "Суспільному".

Дипломат зауважив, що Берлін залишається основним партнером України у зміцненні ППО, проте нинішніх засобів ще недостатньо для повноцінного захисту неба. Нові установки IRIS-T, які мають невдовзі надійти, входять до пакета великого замовлення України на 18 комплексів в компанії Diehl Defence.

Також наприкінці минулого року ФРН передала дві батареї Patriot, посиливши оборону України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ було надано Німеччиною п’ять таких систем — більш ніж третину власного арсеналу Бундесверу.

Томс зауважив, що особисто стежить за ситуацією в Києві та усвідомлює гостру потребу в снарядах і нових установках для захисту мирного населення і критичної інфраструктури.

Попри обмежені запаси Patriot, ФРН продовжує виробництво та постачання IRIS-T, які довели ефективність проти ракет і дронів РФ. Цьогоріч планують передати значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder та фінансування оборонних закупівель через міжнародні механізми.