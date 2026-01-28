У Німеччині оголосили мільйон євро винагороди за дані про підпал електромереж у Берліні

У Німеччині правоохоронці пообіцяли винагороду до одного мільйона євро за інформацію, яка допоможе встановити осіб, причетних до підпалу об’єктів електромережі в Берліні. Інцидент спричинив масштабні відключення електроенергії та розслідується як імовірний акт тероризму. Про це повідомляє Tagesschau.

Федеральне управління кримінальної поліції разом із Федеральним генеральним прокурором звернулися до громадськості із закликом допомогти у встановленні причетних до підпалу кількох високовольтних ліній електропередач на початку січня. Звернення до свідків діятиме до 24 лютого 2026 року.

Сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер назвала запропоновану винагороду безпрецедентною, зазначивши, що не пригадує подібних публічних закликів такого масштабу. За її словами, йдеться про сприяння розкриттю можливого теракту у взаємодії з федеральними органами безпеки.

3 січня у південно-західних районах Берліна стався блекаут, який міська влада офіційно кваліфікувала як політично мотивований напад. Унаслідок підпалу кабельного мосту понад 38 тисяч домогосподарств і близько двох тисяч підприємств залишилися без електропостачання в умовах зимових холодів.

Згодом анонімна група, що назвала себе «Групою вулканів: відсікання влади правителів», поширила заяву про відповідальність за підпал. У ній зазначалося, що мішенню нібито була газова електростанція в районі Берлін-Ліхтерфельде, а сам напад названо «актом самооборони та міжнародної солідарності» з тими, хто «захищає Землю та життя».

Поліція посилила патрулювання вулиць, залучивши сотні правоохоронців із прожекторами, оскільки частина вуличного освітлення та сигналізацій не працює. Мешканців закликали користуватися ліхтариками замість свічок задля пожежної безпеки та, за можливості, тимчасово переїжджати до знайомих у райони, де є електрика.

6 січня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель перебрав на себе розслідування справи про підпал енергомереж у столиці.