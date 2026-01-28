33 мобільні установки з ФРН можуть дати електропостачання для мільйонів споживачів в Україні

Німеччина передасть Україні 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції, які мають надійти найближчим часом. Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив посол ФРН в Україні Гайко Томс.

Дипломат наголосив, що нічні атаки по Україні є воєнними злочинами і спрямовані на терор цивільного населення. За його словами, Україна потребує підтримки і продовжує її отримувати, а Німеччина вже є одним із ключових партнерів, зокрема в енергетичному секторі.

Томс зазначив, що допомога охоплює не лише генератори та системи накопичення енергії, а й транспорт для проведення ремонтних робіт в енергетиці. Тепер, за його словами, йдеться також про передачу 33 мобільних електростанцій — когенераційних установок.

Посол пояснив, що одна така мобільна станція здатна забезпечувати теплом і електроенергією десятки тисяч людей. Відповідно, всі 33 установки можуть дати електропостачання для мільйонів споживачів в Україні. Водночас основним викликом залишається їхнє підключення до мережі, однак німецька сторона працюватиме разом з українськими партнерами, щоб зробити це якомога швидше.

Раніше до Києва з Польщі доставили 130 генераторів різної потужності, кошти на які зібрали в межах благодійної кампанії. Крім того, 20 січня столична влада домовилася з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про передачу Києву двох когенераційних установок — мініТЕЦ.