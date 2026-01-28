В Раді хочуть повернути офіційні вихідні на державні свята

В Україні можуть відновити практику вихідних днів у всі офіційно визначені державні свята. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року дію норм трудового законодавства щодо святкових днів було призупинено на час дії воєнного стану. Це означало, що всі державні свята, які випадали на будні, були звичайними робочими днями.

Основні положення ініціативи

Автор документа наголошує на необхідності відновлення відпочинку для громадян, попри триваючу війну. Ключові пропозиції включають:

Повернення вихідних: Скасування обмежень на святкові дні для цивільного населення.

Механізм для військових: Оскільки сили оборони несуть службу безперервно, законопроєкт передбачає особливий підхід для військовослужбовців. Святкові дні, відпрацьовані на службі, пропонують: зараховувати до щорічної основної відпустки; компенсувати в інший законодавчо визначений спосіб.



Чому це важливо

Тривала відсутність повноцінного відпочинку та психологічне навантаження стали аргументами для перегляду поточних правил. На думку ініціаторів, повернення офіційних вихідних допоможе українцям краще відновлювати сили.

Наразі законопроєкт має пройти розгляд у профільних комітетах парламенту, після чого його винесуть на голосування у сесійну залу.